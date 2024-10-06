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Джонсон забил за «Тоттенхэм» в 6-м матче подряд – первым после Кейна в 2019-м

Бреннан Джонсон забил за «Тоттенхэм» в 6-м матче подряд.

Полузащитник открыл счет на 23-й минуте матча с «Брайтоном» в 7-м туре АПЛ (2:1, второй тайм).

Джонсон забивает в 6 матчах подряд за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Последним игроком «шпор», которому это удавалось, был Харри Кейн в январе 2019 года.

С начала сезона 23-летний полузащитник забил больше, чем в сезоне-2023/24 – тогда Бреннан отметился 5 голами в 34 матчах.

Подробно со статистикой Джонсона можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoБрайтон
logoХарри Кейн
logoБреннан Джонсон
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