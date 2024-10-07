Франк Артига: «Вчера я вспомнил академию «Барселоны». В «Краснодаре» чуть лучше» 

Франк Артига высоко отозвался об инфраструктуре «Краснодара».

– Ваша команда частично готовилась к игре в Краснодаре. Успели побывать в каких-то интересных местах города? Может, он вам чем-то напомнил Барселону?

– О Краснодаре я не смогу сказать много. Но что касается футбольного клуба, местных полей и базы – это великолепно. Я считаю, что структура «Краснодара» – одна из лучших в мире. Говорю это с полной уверенностью, так как бывал во многих тренировочных центрах.

Арена также великолепна. Хорошая атмосфера, много болельщиков. Один из самых лучших и красивых стадионов, которые я видел. Могу только поздравить руководителей клуба с созданием такой сильной структуры.

Вчера, когда мы были на тренировке, я ненароком вспомнил Ла Масию (академия «Барселоны» – Спортс”). Честно скажу, тут даже чуть лучше. Очень многим деталям было уделено внимание, – сказал тренер «Химок» после поражения от «Краснодара» (0:4) в Мир РПЛ .