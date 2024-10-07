Биджиев про 1:1 с «Факелом»: «Махачкала» проявила характер, билась до последней минуты, но есть неприятный осадок, что не выиграли»
— Не могу сказать, что удовлетворены результатом на 100%. Нужно было забивать моменты, которые у нас были, доводить матч до победы. Потом соперник перешел на длинную доставку мяча, выпустил второго нападающего. Давление было со стороны «Факела», но мы обязаны были забивать перед тем, как пропустили. У нас был острый момент. Конечно, ребята проявили характер, бились до последней минуты, но, с другой стороны, неприятный осадок, что не выиграли.
— Какое влияние оказала тройная замена у «Факела» в первом тайме?
— Большее влияние оказало то, что нам пришлось вынужденно менять своего игрока в начале игры. Это была большая проблема для нас.
— Есть ли информация по травме Александра Сандрачука?
— Пока ничего не можем сказать, нет информации.
— Кажется, что «Динамо» здорово умеет играть от обороны, ведя в счете. Чего не хватило, чтобы удержать счет сегодня?
— По горячим следам сложно сказать. Там был рикошет в штрафной. Момент был достаточно острый. Надо разбираться, — сказал тренер махачкалинского «Динамо».
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