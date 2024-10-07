  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Биджиев про 1:1 с «Факелом»: «Махачкала» проявила характер, билась до последней минуты, но есть неприятный осадок, что не выиграли» 
0

Биджиев про 1:1 с «Факелом»: «Махачкала» проявила характер, билась до последней минуты, но есть неприятный осадок, что не выиграли» 

Хасанби Биджиев оценил ничью «Динамо» Махачкала с «Факелом» (1:1) в Мир РПЛ.

— Не могу сказать, что удовлетворены результатом на 100%. Нужно было забивать моменты, которые у нас были, доводить матч до победы. Потом соперник перешел на длинную доставку мяча, выпустил второго нападающего. Давление было со стороны «Факела», но мы обязаны были забивать перед тем, как пропустили. У нас был острый момент. Конечно, ребята проявили характер, бились до последней минуты, но, с другой стороны, неприятный осадок, что не выиграли.

— Какое влияние оказала тройная замена у «Факела» в первом тайме?

— Большее влияние оказало то, что нам пришлось вынужденно менять своего игрока в начале игры. Это была большая проблема для нас.

— Есть ли информация по травме Александра Сандрачука?

— Пока ничего не можем сказать, нет информации.

— Кажется, что «Динамо» здорово умеет играть от обороны, ведя в счете. Чего не хватило, чтобы удержать счет сегодня?

— По горячим следам сложно сказать. Там был рикошет в штрафной. Момент был достаточно острый. Надо разбираться, — сказал тренер махачкалинского «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoХасанби Биджиев
logoФакел
logoДинамо Махачкала
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. ЦСКА обыграл «Динамо», «Краснодар» забил 4 гола «Химкам», «Локо» победил «Крылья», «Факел» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала
1675вчера, 17:58
Абакар Гаджиев показал средний палец фанатам после замены в матче «Динамо» Махачкала с «Факелом». Воронежцы обратятся в КДК
39вчера, 15:38Фото
«Факел» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала – 1:1. Альшин ответил на гол Агаларова
20вчера, 12:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Доннарумма про 1:1 с «Ниццей»: «Зол из-за очередного пропущенного гола. Критика на меня не действует, готов к ней» 
9 минут назад
Роналду первым забил в 600 матчах на топ-уровне. У Месси 556 игр с голами
67вчера, 21:43
Фанаты «Сосьедада» скандировали «Сдохни, Гризманн» и освистывали Серлота. Игроки «Атлетико» ранее выступали за баскский клуб
16вчера, 21:43
«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 после 7 туров. «ПСЖ» отстает на 2 очка, «Марсель» и «Реймс» – на 3
10вчера, 21:22
Фонсека о судействе матча «Милана» с «Фиорентиной»: «Цирк, теперь пенальти назначают за все подряд. Когда 11-метровый дают за малейшее касание – это не футбол»
12вчера, 21:22
Ко всем новостям
Последние новости
Николич о Пьяниче: «Он уже приносит ЦСКА пользу. Его спокойствие и опыт очень помогают – против «Динамо» вышел, когда игра была нервной» 
32 минуты назад
Осинькин про 0:1 от «Локо»: «Крылья» провели неплохой матч. До гола у нас было больше моментов» 
246 минут назад
«ПСЖ» впервые пропустил во всех первых 4 гостевых матчах сезона Лиги 1 при катарских владельцах
1сегодня, 01:19
«Ливерпуль» работает над продлением контрактов Конате и Куансы. Защитники готовы остаться
2вчера, 22:06
Тюкавин про 1:2 с ЦСКА: «Личка в перерыве сказал, что пора просыпаться – во 2-м тайме «Динамо» показало, как надо было играть весь матч. Стараемся атаковать и порой забываем про оборону»
1вчера, 22:00