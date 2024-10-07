Биджиев про 1:1 с «Факелом»: «Махачкала» проявила характер, билась до последней минуты, но есть неприятный осадок, что не выиграли» 

Хасанби Биджиев оценил ничью «Динамо» Махачкала с «Факелом» (1:1) в Мир РПЛ.

— Не могу сказать, что удовлетворены результатом на 100%. Нужно было забивать моменты, которые у нас были, доводить матч до победы. Потом соперник перешел на длинную доставку мяча, выпустил второго нападающего. Давление было со стороны «Факела », но мы обязаны были забивать перед тем, как пропустили. У нас был острый момент. Конечно, ребята проявили характер, бились до последней минуты, но, с другой стороны, неприятный осадок, что не выиграли.

— Какое влияние оказала тройная замена у «Факела» в первом тайме?

— Большее влияние оказало то, что нам пришлось вынужденно менять своего игрока в начале игры. Это была большая проблема для нас.

— Есть ли информация по травме Александра Сандрачука?

— Пока ничего не можем сказать, нет информации.

— Кажется, что «Динамо» здорово умеет играть от обороны, ведя в счете. Чего не хватило, чтобы удержать счет сегодня?

— По горячим следам сложно сказать. Там был рикошет в штрафной. Момент был достаточно острый. Надо разбираться, — сказал тренер махачкалинского «Динамо ».