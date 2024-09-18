Постекоглу об оскорблениях Джонсона в соцсетях после 0:1 от «Арсенала»: «Меня злит, что это стало нормой – скажи то же самое в лицо, и ты получишь в нос»

Эндж Постекоглу поддержал Бреннана Джонсона на фоне оскорблений в соцсетях.

Ранее вингер «Тоттенхэма» удалил свой аккаунт в инстаграме, подвершись оскорблениям после поражения от «Арсенала » (0:1) в матче АПЛ .

«Меня злит, что все это просто стало нормой. Речь идет о молодом парне, которому, вероятно, сейчас не хватает уверенности в себе. Все пошло не так, как ему хотелось бы. Но он каждый день работает не покладая рук, просит обратной связи – он делает все правильно и очень старается стать таким игроком, которым хочет быть, и это сильно ранит его.

Он не из тусовщиков, которым на все наплевать. Так в чем же он провинился? Все дело в том, что он выступает не на том уровне, которого от него ожидают. Профессиональному футболисту стоит ожидать критики по этому поводу, это часть профессионального роста. Бреннан все еще молод – я считаю, что он способен на большее, и мы стараемся его раскрыть.

Мне грустно, что мы нормализовали подобные вещи. То, что мы сталкиваемся с абьюзом, который зачастую касается личности, – это, безусловно, проблема. Я не понимаю этого. Кем нужно быть, чтобы написать оскорбление другому человеку?

Критика и эмоции от матчей – это разные вещи, и их можно принять. Но написать что-то оскорбительное анонимно… Скажи это мне в лицо, приятель – ты получишь в нос и больше так не поступишь. Но они этого не сделают. Они будут прятаться. К сожалению, таков мир, в котором мы живем.

Глядя на Бреннана , я вижу молодого парня, который изо всех сил старается быть лучшим, каким он может быть. Это не всегда гарантирует успех, и то, как он справляется со всем этим – это часть его пути. Но он отличный парень, отличный футболист, и я с большим оптимизмом отношусь к тому, что он может сделать для нас», – сказал главный тренер «Тоттенхэма ».