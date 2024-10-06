Консейсау был удален в матче с «Кальяри». Вингер «Юве» получил вторую желтую за симуляцию

Франсишку Консейсау был удален в матче с «Кальяри».

«Ювентус » и «Кальяри » сыграли вничью (1:1) в 7-м туре Серии А. Спортс’‘ провел прямую онлайн-трансляцию игры.

На 89-й минуте матча полузащитник получил вторую желтую карточку за симуляцию. Он попытался выпросить пенальти, упав в штрафной.

Первая желтая карточка была показана португальцу за удар по ногам полузащитнику «Кальяри » Джанлуке Гаэтано на 76-й минуте игры.

Встречу обслуживал арбитр Ливио Маринелли.