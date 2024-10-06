Консейсау был удален в матче с «Кальяри». Вингер «Юве» получил вторую желтую за симуляцию
Франсишку Консейсау был удален в матче с «Кальяри».
«Ювентус» и «Кальяри» сыграли вничью (1:1) в 7-м туре Серии А. Спортс’‘ провел прямую онлайн-трансляцию игры.
На 89-й минуте матча полузащитник получил вторую желтую карточку за симуляцию. Он попытался выпросить пенальти, упав в штрафной.
Первая желтая карточка была показана португальцу за удар по ногам полузащитнику «Кальяри» Джанлуке Гаэтано на 76-й минуте игры.
Встречу обслуживал арбитр Ливио Маринелли.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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