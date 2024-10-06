Кроос посетил матч «Реала» с «Вильярреалом». Зрители на «Бернабеу» устроили Тони овацию и скандировали его имя
Тони Кроос посетил матч «Реала» с «Вильярреалом» (2:0).
Бывший игрок «Реала», завершивший карьеру прошлым летом, наблюдал за игрой из VIP-ложи стадиона «Сантьяго Бернабеу» вместе со своими детьми.
На 50-й минуте зрители устроили овацию и начали скандировать имя немца, когда его показали на табло стадиона. Кроос в ответ поприветствовал болельщиков.
Вальверде, получивший 8-й номер Кросса, посвятил ему забитый мяч, указав на трибуну, где находился немец.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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