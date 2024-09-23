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Илич получит 300 тысяч евро неустойки в случае увольнения из «Пари НН» («Чемпионат»)

Стала известна сумма неустойки Саши Илича в «Пари НН».

Если клуб решит отправить главного тренера в отставку, серб получит 300 тысяч евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Ранее стало известно, что «Пари НН», вероятно, уволит Илича в случае поражения от «Локомотива». В итоге в воскресенье нижегородцы проиграли дома железнодорожникам со счетом 1:3.

После 9 матчей «Пари НН» с 7 очками занимает в Мир РПЛ 12-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
отставки
logoСаша Илич
logoПари НН
деньги
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