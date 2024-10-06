Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком». Предварительно никто не пострадал

Автобус «Ростова» попал в ДТП.

В Москву и обратно на матч со «Спартаком» (0:3) команда добиралась на клубном автобусе.

По информации «РБ Спорт», при выезде из города на МКАДе в автобус «Ростова» врезался другой автомобиль.

Предварительно в результате ДТП никто не пострадал.