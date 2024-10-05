Рэмсдейл заплакал после аплодисментов и скандирований от фанатов «Арсенала» в его адрес. Вратарь покинул клуб и перешел в «Саутгемптон» летом
Аарон Рэмсдейл не сдержал эмоций при возвращении на стадион «Арсенала».
«Саутгемптон» уступил «Арсеналу» на выезде в 7-м туре АПЛ со счетом 1:3.
На разминке перед матчем фанаты хозяев аплодировали бывшему игроку своей команды, а ныне вратарю «святых» Аарону Рэмсдейлу. Они также скандировали кричалки в честь футболиста.
26-летний футболист заплакал, а затем показал зрителям большой палец.
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
Рэмсдейл выступал за «канониров» с 2021 года. Он перешел в «Саутгемптон» этим летом.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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