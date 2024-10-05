Рэмсдейл заплакал после аплодисментов и скандирований от фанатов «Арсенала» в его адрес. Вратарь покинул клуб и перешел в «Саутгемптон» летом

Аарон Рэмсдейл не сдержал эмоций при возвращении на стадион «Арсенала».

«Саутгемптон » уступил «Арсеналу » на выезде в 7-м туре АПЛ со счетом 1:3.

На разминке перед матчем фанаты хозяев аплодировали бывшему игроку своей команды, а ныне вратарю «святых» Аарону Рэмсдейлу . Они также скандировали кричалки в честь футболиста.

26-летний футболист заплакал, а затем показал зрителям большой палец.

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill

Рэмсдейл выступал за «канониров» с 2021 года. Он перешел в «Саутгемптон» этим летом.