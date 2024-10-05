Неймар близок к покупке бразильского острова площадью 2,5 гектара за 8,3 млн евро (Portal Leo Dias)

Неймар намерен приобрести остров в штате Рио-де-Жанейро.

По информации Portal Leo Dias, форвард «Аль-Хилаля » хочет купить Японский остров (Ilha do Japão), расположенный в муниципалитете Ангра-дус-Рейс.

Объект выставлен на продажу с прошлого года. Изначально канадский бизнесмен, владеющий территорией, хотел получить 74 млн бразильских реалов (12,35 млн евро), однако из-за его желания поскорее продать актив цена упала до 50 млн (8,34 млн евро).

Другие футболисты тоже интересовались возможностью приобрести остров, но сейчас ближе всех к заключению сделки именно Неймар .

Вместе с шейхом Мухаммадом Бинхатти, дубайским инвестором в сфере недвижимости, 32-летний игрок арендовал остров на период с 9 по 12 октября, заплатив за проживание со всеми удобствами 50 тысяч реалов. Это будет своего рода «тест-драйв».

Остров площадью 2,5 гектара предлагает полное уединение и комфорт, а добраться до него можно только на вертолете или катере. Жилая зона, включающая пять спален и семь ванных комнат, рассчитана на 10 гостей.

Главный дом представляет собой образец архитектуры, вдохновленной бахийскими и индонезийскими традициями, с собственным садом и системами солнечной энергетики. Там есть крытый бассейн, каскадный пруд с карпами, столовая с панорамным видом, расположенная на втором этаже. Рядом размещены три бунгало.

Утверждается, что остров пользуется популярностью у звезд, в том числе местных актрис и моделей.

Фото: portalleodias.com