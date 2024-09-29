«Байер» трижды пробил по воротам «Баварии» – худший результат за все 98 матчей при Алонсо

«Бавария» смогла нейтрализовать «Байер» в матче Бундеслиги.

Встреча завершилась вничью (1:1).

Леверкузенцы за весь матч нанесли по воротам «Баварии» три удара (2 в створ). Это самый низкий результат за 98 официальных матчей «Байера » под руководством Хаби Алонсо .