Артета о 3:1 с «Саутгемптоном»: «Сложно поверить, что «Арсенал» не забил в 1-м тайме при таком доминировании. Нужно было забивать 3, 4 или 5»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Саутгемптоном».

Лондонская команда одержала победу со счетом 3:1 в 7-м туре АПЛ .

О том, была ли игра более напряженной, чем нужно

«Вероятно. В первом тайме мы играли исключительно. Сложно поверить, что мы не забили при таком доминировании. Затем игра стала более равной, и они забили. Мы упустили преимущество и снова обрели его. Нам удалось сделать это снова».

О том, проявляет ли Сака больше лидерских качеств

«Несомненно. Это и есть зрелость, и именно такие шаги должны делать игроки. Он находится в команде достаточно долго, чтобы играть эту роль. Если команда хочет быть на вершине, игроки должны создавать эти моменты, чтобы менять ход игры. Он сделал это снова».

О том, нужен ли команде тревожный звонок

«Тревожный звонок заключался в том, что мы пропустили гол. Учитывая то, как мы доминировали, нужно было забивать три, четыре или пять голов», – сказал главный тренер «Арсенала ».