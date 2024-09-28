Караваев извинился за ошибку в матче с «Краснодаром»: «Обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились – и все эти усилия, получается, насмарку»
«Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2 в 10-м туре Мир РПЛ. На 88-й минуте скидка защитника «Зенита» вратарю Евгению Латышонку была перехвачена форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой, что привело к первому голу «быков».
«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.
К сожалению, так бывает – это футбол. Но мне очень обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились, и из-за одной ошибки все эти усилия, получается, насмарку. Признаю, что в обороне нужно играть надежнее – сегодня это не удалось.
У нас впереди еще много игр, и я буду работать на полную, чтобы все исправить. Обещаю – сделаю все, что могу, для побед нашей любимой команды», – заявил Караваев.
Мостовой шокирован ошибкой Караваева: «Просто ужас, безобразие! Это может стоить «Зениту» чемпионства. «Краснодар» по праву идет вверху»
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