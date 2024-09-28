  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Караваев извинился за ошибку в матче с «Краснодаром»: «Обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились – и все эти усилия, получается, насмарку»
21

Караваев извинился за ошибку в матче с «Краснодаром»: «Обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились – и все эти усилия, получается, насмарку»

Вячеслав Караваев извинился перед болельщиками за результативную ошибку.

«Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2 в 10-м туре Мир РПЛ. На 88-й минуте скидка защитника «Зенита» вратарю Евгению Латышонку была перехвачена форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой, что привело к первому голу «быков». 

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.

К сожалению, так бывает – это футбол. Но мне очень обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились, и из-за одной ошибки все эти усилия, получается, насмарку. Признаю, что в обороне нужно играть надежнее – сегодня это не удалось.

У нас впереди еще много игр, и я буду работать на полную, чтобы все исправить. Обещаю – сделаю все, что могу, для побед нашей любимой команды», – заявил Караваев. 

Мостовой шокирован ошибкой Караваева: «Просто ужас, безобразие! Это может стоить «Зениту» чемпионства. «Краснодар» по праву идет вверху»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoВячеслав Караваев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак про 0:2 с «Краснодаром»: «Обидное поражение. Игра была до ошибки, и эту грубейшую ошибку допустил «Зенит»
94сегодня, 19:02
Мостовой шокирован ошибкой Караваева: «Просто ужас, безобразие! Это может стоить «Зениту» чемпионства. «Краснодар» по праву идет вверху»
42сегодня, 18:56
Кордоба забил «Зениту» после ошибки Караваева. Форвард «Краснодара» перехватил скидку Латышонку на 88-й
48сегодня, 18:27
💥 «Краснодар» вырвал победу у «Зенита» – 2:0! Кордоба забил на 88-й, Смолов – на 94-й
363сегодня, 18:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барселона» проиграла «Осасуне» впервые с 2020 года – после 8 побед и ничьей
6 минут назад
Морьентес о расизме в футболе: «Чем быстрее мы покончим с этим, тем лучше. В мое время это казалось чем-то нормальным, но это не так. Это’О пытался уходить с поля, Винисиус был не первым»
311 минут назад
«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые при Флике. У «блауграны» было 11 побед в чемпионате подряд
8525 минут назад
Дзюба о будущем после футбола: «Хочу сыграть русского витязя с мечом. В мире кино это знают, у меня там много друзей»
1026 минут назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» забила 4 гола «Барсе», «Сосьедад» Захаряна разгромил «Валенсию»
16127 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» трижды пробил по воротам «Баварии» – худший результат за все 98 матчей при Алонсо
9 минут назад
«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря голу Камара на 98-й – 2:1. У команды Головина 6 побед и ничья в этом сезоне
322 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина обыграл «Монпелье», «Гавр» Кузяева разгромлен «Лиллем»
2122 минуты назад
Алонсо об 1:1: «Энергия и уверенность «Баварии» отличаются от прошлого сезона. «Байеру» было очень тяжело, мы можем быть довольны этим очком»
240 минут назад
Нойер не вернется в сборную Германии после травмы тер Стегена: «Я ушел по собственному желанию. Марк справится, он хорошо держится»
350 минут назад