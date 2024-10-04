Друг тен Хага: «Советовал Эрику уйти летом – после победы в Кубке Англии он сделал бы это через парадный вход. Но сейчас он спокоен и расслаблен»
Друг Эрика тен Хага рекомендовал тренеру покинуть «Манчестер Юнайтед».
«Я советовал ему уйти прошлым летом. Он выиграл Кубок Англии и ушел бы через парадный вход.
В прошлом сезоне у его игроков было много травм. В таких случаях тренеры думают: «Я смогу все исправить».
Как долго, по мнению «Ман Юнайтед», все это может продолжаться? Этот вопрос теперь снова висит над Эриком и клубом. В целом Эрик спокоен и расслаблен, но сложно представить, что подобные вещи вообще никак не задевают человека», – сказал Леон тен Воорт, дружащий с тен Хагом больше 40 лет, в подкасте TC Tubantia.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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