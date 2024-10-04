Вингер «Краснодара» Са о гонке за титул в РПЛ: «Нам это по силам. Не должны обращать внимание на тех, кто не считает нас фаворитами»
Виктор Са считает, что «Краснодар» способен стать чемпионом Мир РПЛ в текущем сезоне.
После 10 туров «быки» с 24 очками делят первое место в таблице с «Локомотивом», опережая «Зенит» на один балл.
— Несмотря на то, что «Краснодар» сейчас лидирует в таблице, мало кто считает вас основным претендентом на титул. Готовы поспорить с такой расстановкой сил?
— Мы не должны обращать внимание на мнение людей, которые не считают нас фаворитами в борьбе за чемпионство. Я думаю, нам это [чемпионство] по силам. Мы должны концентрироваться только на себе, не отвлекаясь на мнение извне, — сказал вингер «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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