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  • Хавбек «Ростова» Щетинин перед «Спартаком»: «Нам одного очка будет мало — надо три набирать в любом случае. Исправим реализацию – все получится» 
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Хавбек «Ростова» Щетинин перед «Спартаком»: «Нам одного очка будет мало — надо три набирать в любом случае. Исправим реализацию – все получится» 

Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин высказался в преддверии матча со «Спартаком».

Игра 11-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Москве.

«Спартак» — хорошая команда, которая старается в футбол играть и хорошо в него играет. Хорошо усилились они летом, пришел неплохой игрок Барко, Маркиньос из «Ференцвароша» тоже нравится. В общем, сильная команда у них. 

И матч с ними очень интересный будет. Нам одного очка за ничью будет мало — надо три набирать в любом случае. Для этого надо играть в свою игру, выполнять тренерские установки и самим правильно действовать, в первую очередь в плане реализации моментов. Потому что пока реализация что-то не получается у нас. 

Если исправим это и будем в свой футбол играть, то, думаю, все получится у нас, в том числе и в матче со «Спартаком», – сказал Щетинин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoКирилл Щетинин
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