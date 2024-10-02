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«Спартак» сыграет с «Ростовом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка, «Локомотив» – с московским или махачкалинским «Динамо»

Определилась первая пара плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

После сегодняшней победы над «Динамо» (3:2) красно-белые досрочно выиграли группу А, набрав 12 очков в 5 турах. В 1/4 финала Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Ростовом», занявшим 2-е место в группе В.

«Локомотив», досрочно выигравший группу В, сыграет с московским или махачкалинским «Динамо», набравшими по 8 очков в группе А перед заключительным туром.

Определилась сетка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Победитель группы «Спартака» и «Динамо» сыграет со 2-м местом группы «Локо», победитель группы «Зенита» – со 2-м местом группы «Краснодара» и ЦСКА

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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