Матч «Спартак» – «Ростов» в РПЛ могут посетить 18 тысяч человек

На матче «Спартака» с «Ростовом» в Москве ожидается около 18 тысяч человек.

Красно-белые примут ростовчан на «Лукойл Арене » в матче 11-го тура Мир РПЛ . Игра пройдет в субботу, 5 октября, в 19:00 по московскому времени.

Команда Деяна Станковича с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Валерия Карпина идет восьмой с 12 баллами.