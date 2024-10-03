Матч «Спартак» – «Ростов» в РПЛ могут посетить 18 тысяч человек
На матче «Спартака» с «Ростовом» в Москве ожидается около 18 тысяч человек.
Красно-белые примут ростовчан на «Лукойл Арене» в матче 11-го тура Мир РПЛ. Игра пройдет в субботу, 5 октября, в 19:00 по московскому времени.
Команда Деяна Станковича с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Валерия Карпина идет восьмой с 12 баллами.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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