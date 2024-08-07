Сперцяном интересовался «Наполи». Хавбек, скорее всего, останется в «Краснодаре» как минимум до зимы (Metaratings)

Эдуард Сперцян привлек интерес «Наполи».

Как сообщает Metaratings.ru, агент предлагала услуги полузащитника « » разным европейским клубам. Подписать игрока был готов « », но только в случае продажи ряда игроков команды.

Сейчас у российского клуба нет официальных предложений о трансфере . Скорее всего, футболист останется в составе «быков» как минимум до зимы.

В первых трех турах сезона Мир РПЛ хавбек не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.