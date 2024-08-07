Сперцяном интересовался «Наполи». Хавбек, скорее всего, останется в «Краснодаре» как минимум до зимы (Metaratings)

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Краснодар Эдуард Сперцян Рафаэла Пимента Футбол

Эдуард Сперцян привлек интерес «Наполи».

Как сообщает Metaratings.ru, агент Рафаэла Пимента предлагала услуги полузащитника «Краснодара» разным европейским клубам. Подписать игрока был готов «Наполи», но только в случае продажи ряда игроков команды.

Сейчас у российского клуба нет официальных предложений о трансфере Сперцяна. Скорее всего, футболист останется в составе «быков» как минимум до зимы.

В первых трех турах сезона Мир РПЛ хавбек не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь

25 комментариев
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Ответ mashkavrednaya
Так он же на месте просто стоит
Некоторым за такое ЗМ дают 🤓
+35
-5
+30
Он с такой мертвой игрой даже условному Лечче не нужен
+18
-3
+15
Так он же на месте просто стоит
+18
-5
+13
В итоге уедет в ПАОК или АЕК, года через 3
+7
-1
+6
уже плесневеет
+5
0
+5
Зимой он точно никому не нужен будет, скиснул
+3
0
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Так и просидишь в колхозе со своей благодарностью Галицкому facepalm
+2
0
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через год уедет в Паок
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Никому он не нужен, только если в Арарат
+8
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Очень в плохой форме в новом сезоне.
+1
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Остаться в Краснодаре, это означает полная футбольная деградация...Сытная, комфортная и благополучная деградация.
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Я надеюсь, кто то ведет список команд, которые "интересовались" Сперцяном
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Ответ Василий Васильев
про золотую клетку пишет фанат зенита. иронично.
Иронично, что за игрока в лучшем своем сезоне сделавшего 5+3 с игры Арутюнян ожидает получить 20 лямов евро
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Ответ Мечел70
Профиль Сперцяна на сайте Краснодара посмотрели?
Комментарии по хэштегу на спорце почитали
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Ответ Александр Кашкаров
Он с такой мертвой игрой даже условному Лечче не нужен
Согласен. Играет он плохо. Все эти слухи про интерес разных клубов это какой то прогрев от агентов.
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Ответ Anton Vasilev
Иронично, что за игрока в лучшем своем сезоне сделавшего 5+3 с игры Арутюнян ожидает получить 20 лямов евро
какие 5+3, у него было 10-11 в позапрошлом сезоне(был лучшим по ассистам), в прошлом сезоне он играл низко и разгонял атаки, в этом его Мусаев поднял повыше, итог он стоит без мяча
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Ответ Anton Vasilev
Этому флопу красная цена 5 лямов евро. Будет до истечения контракта плясать в золотой клетке Арутюняна, а потом уедет в какой нить паок, или в лучшем случае клуб уровня Торино.
про золотую клетку пишет фанат зенита. иронично.
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Ответ Caniball
Очень в плохой форме в новом сезоне.
Там весь Краснодар на боку по сути
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Все, упустил краснодар свой шанс. Сперцян сдулся.
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Второй год одни слухи, плохо Нобель работает
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Нет у него столько таланта и мастерства сколько им интересуются
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За 10 млн. евро продать Сперцяна для Краснодара будет мега-успехом. При условии что им заинтересуются. Если зафеерит как Глушенков то могут поторговаться на уровне 15 млн.
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