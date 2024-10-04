Дембеле пропустил тренировку из-за ангины. Врачи «ПСЖ» отправили игрока домой

Усман Дембеле не тренировался сегодня из-за болезни.

Как сообщила пресс-служба парижан, Усман Дембеле утром прибыл в тренировочный центр, но не смог провести занятие. Врачи клуба обнаружили у него ангину.

Игроку было разрешено отправиться домой. Ожидается, что он вернется к тренировкам уже завтра.

Вингер пропустил матч с «Арсеналом» (2:0) в Лиге чемпионов по решению Луиса Энрике. Утверждалось, что между Дембеле и главным тренером «ПСЖ » возник конфликт, однако Энрике опроверг эту информацию и объяснил исключение Дембеле из заявки «невыполнением обязательств перед командой».

Сообщалось , что Дембеле и Энрике обсудили ситуацию, и вингер должен был вернуться к тренировкам с командой в четверг.