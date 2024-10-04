Харгривз о 3:3 «МЮ»: «Допустить 2:3 после того, как вел 2:0 – просто нелепо. В обороне было так много дыр, они не выиграли ни одного навеса»

Оуэн Харгривз оценил игру «МЮ» против «Порту» (3:3).

«Многое не получалось. В обороне было так много дыр. «Манчестер Юнайтед » не выиграл ни одного навеса, и потом допустить 2:3 после того, как вел 2:0 – это просто нелепо.

В середине игры происходило безумие. Так продолжается уже пару лет», – сказал бывший полузащитник «МЮ».