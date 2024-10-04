«Лацио» лидирует в ЛЕ после 2-го тура. «Аякс» – 5-й, «МЮ» – 21-й, «Сосьедад» – 25-й, «Рома» – 27-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 32-й

«Лацио» лидирует в таблице общего этапа Лиги чемпионов.

Команда из Рима набрала 6 очков и забила 7 голов при одном пропущенном.

Также по две победы одержали «Лион », «Тоттенхэм », ФКСБ и «Андерлехт ».

На 6-м месте в таблице идет «Аякс », 7-м идет «Айнтрахт», 8-м – «Галатасарай ». «Атлетик » идет 11-м, «Фенербахче » – 13-м, «Манчестер Юнайтед» занимает 21-ю строчку, «Реал Сосьедад » – 25-ю. «Рома » занимает 27-е место.

ПАОК, за который выступают Федор Чалов и Магомед Оздоев, идет на 32-м месте.

Напомним, напрямую в 1/8 финала выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.