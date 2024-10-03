180 фанатов «МЮ» не попали на игру с «Порту» из-за отмены рейса в связи с погодными условиями в Португалии. Утром вылет задержали из-за технической проблемы
Как сообщает BBC, 180 болельщиков «Манчестер Юнайтед» пропустили сегодняшний выездной матч Лиги Европы против «Порту» после отмены авиарейса.
Болельщики должны были отправиться в Португалию с официальным партнером «Юнайтед» по организации поездок, компанией Sportsbreaks.
Изначально рейс был задержан еще утром из-за технической проблемы, а ближе к вечеру был отменен по причине неблагоприятных погодных условий в Порту, когда самолет был готов к вылету.
«Sportsbreaks находится в процессе возврата полной стоимости билетов всем болельщикам. Все болельщики, которые прошли регистрацию на рейс, получат возмещение», – сообщили в компании.
Источники в «Юнайтед» заявили, что клуб разделяет сожаление по поводу проблем, из-за которых пострадавшие провели весь день в аэропорту Манчестера.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий