Колосков о 2:3 «Динамо» со «Спартаком»: «Не хочу называть фамилию, но пока он будет играть, клуб ничего не выиграет. Если проанализируете, поймете, о ком я. Это регулярно из игры в игру»

Вячеслав Колосков раскритиковал игрока «Динамо» после поражения от «Спартака».

Ранее бело-голубые уступили красно-белым (2:3) в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Я не хочу называть фамилию футболиста, но пока он будет играть, «Динамо » ничего не выиграет. Пусть сами догадаются, кто этот футболист.

Если проанализируете, поймете, о ком я говорю. Это регулярно из игры в игру. Как можно встать в стенку, отворачиваться от мяча и дать ему пролететь? Это что такое?

Пусть каждый проанализирует игру и поймет. Или послушает комментаторов, они сказали всю правду», – сказал почетный президент РФС.