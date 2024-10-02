Колосков о 2:3 «Динамо» со «Спартаком»: «Не хочу называть фамилию, но пока он будет играть, клуб ничего не выиграет. Если проанализируете, поймете, о ком я. Это регулярно из игры в игру»
Вячеслав Колосков раскритиковал игрока «Динамо» после поражения от «Спартака».
Ранее бело-голубые уступили красно-белым (2:3) в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Я не хочу называть фамилию футболиста, но пока он будет играть, «Динамо» ничего не выиграет. Пусть сами догадаются, кто этот футболист.
Если проанализируете, поймете, о ком я говорю. Это регулярно из игры в игру. Как можно встать в стенку, отворачиваться от мяча и дать ему пролететь? Это что такое?
Пусть каждый проанализирует игру и поймет. Или послушает комментаторов, они сказали всю правду», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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