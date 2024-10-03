Канчельскис об Абаскале в РПЛ: «Раз сидит в Москве, значит, она ему нравится. Может где-то «выплыть», есть люди, которым нравятся иностранные специалисты»
Андрей Канчельскис оценил шансы Гильермо Абаскаля возглавить клуб в РПЛ.
Ранее бывший тренер «Спартака» был уволен из «Гранады» после 6 матчей во втором дивизионе Испании.
«Раз Абаскаль сидит в Москве, значит, она ему нравится. Отдыхает, наверное. Ну а что, имеет право. Наверное, чего-то ждет.
Окажется ли он еще в каком-то российском клубе? У нас все возможно, и меня это не удивит. Есть люди, которым нравятся иностранные специалисты, и он может где-то «выплыть», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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