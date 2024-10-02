Смородская о готовности Абаскаля вернуться в РПЛ: «Логично, где ему еще работу-то дадут? Не пойму, если кто-то его возьмет – зачем? Это не тренер»

Ольга Смородская высмеяла желание Гильермо Абаскаля вернуться в РПЛ.

«Абаскаль хочет вернутся в РПЛ ? Это логично, где ему еще работу-то дадут?

Я не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскаля – зачем он нужен? Это не тренер», – считает экс-президент «Локомотива».

Ранее бывший тренер «Спартака » был уволен из «Гранады», набравшей 6 очков в 6 матчах во втором дивизионе Испании .

Абаскаль готов снова поработать в России: «Когда уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе»

Мостовой о готовности Абаскаля вернуться в РПЛ: «Со мной на стажировку его не надо – кто царь, а кто приезжий испанец?! Пусть набирается опыта во Второй лиге – может, чеканить научится»