Смородская о готовности Абаскаля вернуться в РПЛ: «Логично, где ему еще работу-то дадут? Не пойму, если кто-то его возьмет – зачем? Это не тренер»
Ольга Смородская высмеяла желание Гильермо Абаскаля вернуться в РПЛ.
«Абаскаль хочет вернутся в РПЛ? Это логично, где ему еще работу-то дадут?
Я не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскаля – зачем он нужен? Это не тренер», – считает экс-президент «Локомотива».
Ранее бывший тренер «Спартака» был уволен из «Гранады», набравшей 6 очков в 6 матчах во втором дивизионе Испании.
Абаскаль готов снова поработать в России: «Когда уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе»
Мостовой о готовности Абаскаля вернуться в РПЛ: «Со мной на стажировку его не надо – кто царь, а кто приезжий испанец?! Пусть набирается опыта во Второй лиге – может, чеканить научится»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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