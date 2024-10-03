Палмер, Диас, Уоткинс, Габриэл номинированы на приз игроку месяца в АПЛ

Названы претенденты на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду по итогам сентября номинированы 8 футболистов.

Харви Барнс («Ньюкасл ») – 2 победы за месяц, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола;

Луис Диас («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, 4 гола;

Габриэл Магальяэс («Арсенал ») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 сухой матч;

Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, 231 точный пас;

Рауль Хименес («Фулхэм») – 2 победы, 1 ничья, 3 гола;

Дуайт Макнил («Эвертон») – 1 победа, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола, 1 ассист;

Коул Палмер («Челси») – 3 победы, 1 ничья, 5 голов, 1 ассист;

Олли Уоткинс («Астон Вилла») – 2 победы, 1 ничья, 4 гола, 1 ассист.

Обладатель приза будет определен по итогам голосования, которое продлится до 7 октября.