Палмер, Диас, Уоткинс, Габриэл номинированы на приз игроку месяца в АПЛ
Названы претенденты на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
На награду по итогам сентября номинированы 8 футболистов.
Харви Барнс («Ньюкасл») – 2 победы за месяц, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола;
Луис Диас («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, 4 гола;
Габриэл Магальяэс («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 сухой матч;
Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, 231 точный пас;
Рауль Хименес («Фулхэм») – 2 победы, 1 ничья, 3 гола;
Дуайт Макнил («Эвертон») – 1 победа, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола, 1 ассист;
Коул Палмер («Челси») – 3 победы, 1 ничья, 5 голов, 1 ассист;
Олли Уоткинс («Астон Вилла») – 2 победы, 1 ничья, 4 гола, 1 ассист.
Обладатель приза будет определен по итогам голосования, которое продлится до 7 октября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
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