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Палмер, Диас, Уоткинс, Габриэл номинированы на приз игроку месяца в АПЛ

Названы претенденты на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду по итогам сентября номинированы 8 футболистов.

Харви БарнсНьюкасл») – 2 победы за месяц, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола;

Луис Диас («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, 4 гола;

Габриэл МагальяэсАрсенал») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 сухой матч;

Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 3 победы, 1 поражение, 231 точный пас;

Рауль Хименес («Фулхэм») – 2 победы, 1 ничья, 3 гола;

Дуайт Макнил («Эвертон») – 1 победа, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола, 1 ассист;

Коул Палмер («Челси») – 3 победы, 1 ничья, 5 голов, 1 ассист;

Олли Уоткинс («Астон Вилла») – 2 победы, 1 ничья, 4 гола, 1 ассист.

Обладатель приза будет определен по итогам голосования, которое продлится до 7 октября.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoЭвертон
logoАстон Вилла
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoРауль Хименес
logoОлли Уоткинс
logoГабриэл Магальяэс
logoХарви Барнс
logoЛуис Диас
logoРайан Гравенберх
logoДуайт Макнил
logoКоул Палмер
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