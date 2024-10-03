  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев об 1:5 от «Зенита»: «Акрон» плохо реагировал на потери мяча, но футболисты старались, играли до конца» 
0

Тедеев об 1:5 от «Зенита»: «Акрон» плохо реагировал на потери мяча, но футболисты старались, играли до конца» 

Заур Тедеев оценил поражение «Акрона» от «Зенита» (1:5).

Команды встречались в Санкт-Петербурге в рамках 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Конечно, мы играем на результат, и тяжело говорить после такого результата. Находить слова оправдания нет смысла. Но были моменты, которые все‑таки я как тренер должен своим футболистам определить с точки зрения позитива. Были ситуации и в первом тайме, и во втором, где мы неплохо контролировали мяч, доводили до финальной трети атаки, но часто получали контратаки в свои ворота.

К сожалению, та составная часть во время атакующих действий, когда футболисты способны тут же реагировать на потерю мяча, здесь мы сыграли не очень правильно. За это мы поплатились во многом. С такими мастерами, как «Зенит», это слишком. Мы очень плохо реагировали на ситуацию, и от этого возникало много сложностей около наших ворот.

Где‑то не хватило своевременного прессинга именно в ситуации, когда игрок располагался к нашим воротам спиной, когда ситуация требует более агрессивных действий во фланговой зоне. Но, может быть, отчасти это произошло из‑за молодости футболистов, но ничего страшного. 

Это те вещи, на которые нужно обратить внимание и попробовать их исправить, потому что такую ситуацию исправить намного легче, нежели характер игрока поменять. Несмотря на то, что происходило на поле, игроки старались, не ломались, играли до конца. Наверное, господь это увидел и вознаградил нас хотя бы этим мячом», – сказал главный тренер «Акрона».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАкрон
logoЗаур Тедеев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о 5:1 с «Акроном»: «У «Зенита» было много брака в простых передачах, но впечатление от матча хорошее. Соболев старается, его действия помогают добиваться результата»
3вчера, 20:45
«Зенит» разгромил «Акрон» в Кубке – 5:1! Соболев забил дебютный гол, Артур сделал дубль, Глушенков травмировался
44вчера, 20:07
Тедеев о том, что Дзюбы нет в заявке на «Зенит»: «Надо правильно подходить к здоровью каждого футболиста, им нужна какая-то пауза. Путь был безумно тяжелым, перелетали несколько раз»
5вчера, 18:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Месси о чемпионстве «Интер Майами» в регулярке МЛС: «Первая цель достигнута. Продолжаем вместе идти вперед, чтобы достичь большего!»
5 минут назад
Не забудьте про замены в фэнтези Лиги Европы! Вы – тренер
122 минуты назадФэнтези
Эмери про 1:0 с «Баварией» в ЛЧ: «Вилла» здорово сражалась и победила. Может быть, попадем в число лучших 8 команд» 
649 минут назад
Поражения «Реала» и «Баварии», камбэк «Юве», разгром «Атлетико», «Спартак» обыграл «Динамо», 5:1 от «Зенита» и 1-й гол Соболева, Шченсны перешел в «Барсу», апелляция Валиевой отклонена и другие новости
9сегодня, 04:05
«Интер Майами» досрочно выиграл регулярку МЛС, у Месси 46-й трофей в карьере
61сегодня, 02:32
Месси сделал дубль за 5 минут в матче с «Коламбусом». У Лео 17+10 в 16 играх сезона МЛС
59сегодня, 02:14
МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» победить «Коламбус Крю», «Атланта» Миранчука уступила «Монреалю»
62сегодня, 02:04
Три испанских клуба впервые проиграли в ЛЧ в один день
21сегодня, 01:11
Клубов Ла Лиги нет в топ-15 ЛЧ после 2 туров. «Барселона» идет 16-й, «Реал» – 17-й, «Атлетико» – 23-й, «Жирона» – 30-я
28вчера, 22:27
Симеоне о 0:4 от «Бенфики»: «Атлетико» сыграл плохо, нужно это принять – ответственность несет тренер. Соперник воспользовался всеми нашими ошибками»
13вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
Виллиан Жозе о 1-м голе за «Спартак»: «Много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Попросил у Барко и знал, что буду бить» 
123 минуты назад
Осинькин о победе над «Махачкалой» по пенальти: «Для «Крыльев» было важно, чтобы ноль не мозолил глаза. Задачей было проверить тех, кто чуть меньше играет» 
1сегодня, 04:18
«Бавария» проиграла «Вилле» (0:1) при 70% владения, удары в створ – 7:2
5сегодня, 03:52
Адейеми, Влахович и Тареми – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
4сегодня, 03:38
Соболев об адаптации в «Зените»: «Нужно еще немножко времени, но, надеюсь, гол добавит уверенности» 
3сегодня, 03:21
Ташуев о 3:0 с «Краснодаром»: «Главной задачей было, чтобы игроки «Ахмата» наконец‑то ощутили, что они все могут и они сильные. Понимаем теперь, кто у нас на каких позициях способен играть» 
1сегодня, 02:47
«Атланта» не выигрывает 5 матчей. Сегодня – поражение от «Монреаля» (1:2), Миранчук провел всю игру
2сегодня, 01:59
Женезьо – 3-й после Симеоне и Клоппа тренер, побеждавший в еврокубках Пепа, Анчелотти и Моуринью
1сегодня, 01:45
Мотта о 3:2 с «Лейпцигом» в меньшинстве: «Ювентус» хорошо справлялся с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу» 
5сегодня, 01:25
Слот о 2:0 с «Болоньей»: «Трудный матч. Вратарь был единственным игроком «Ливерпуля», у которого было свободное пространство» 
4сегодня, 00:57