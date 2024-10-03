Тедеев об 1:5 от «Зенита»: «Акрон» плохо реагировал на потери мяча, но футболисты старались, играли до конца» 

Заур Тедеев оценил поражение «Акрона» от «Зенита» (1:5).

Команды встречались в Санкт-Петербурге в рамках 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Конечно, мы играем на результат, и тяжело говорить после такого результата. Находить слова оправдания нет смысла. Но были моменты, которые все‑таки я как тренер должен своим футболистам определить с точки зрения позитива. Были ситуации и в первом тайме, и во втором, где мы неплохо контролировали мяч, доводили до финальной трети атаки, но часто получали контратаки в свои ворота.

К сожалению, та составная часть во время атакующих действий, когда футболисты способны тут же реагировать на потерю мяча, здесь мы сыграли не очень правильно. За это мы поплатились во многом. С такими мастерами, как «Зенит », это слишком. Мы очень плохо реагировали на ситуацию, и от этого возникало много сложностей около наших ворот.

Где‑то не хватило своевременного прессинга именно в ситуации, когда игрок располагался к нашим воротам спиной, когда ситуация требует более агрессивных действий во фланговой зоне. Но, может быть, отчасти это произошло из‑за молодости футболистов, но ничего страшного.

Это те вещи, на которые нужно обратить внимание и попробовать их исправить, потому что такую ситуацию исправить намного легче, нежели характер игрока поменять. Несмотря на то, что происходило на поле, игроки старались, не ломались, играли до конца. Наверное, господь это увидел и вознаградил нас хотя бы этим мячом», – сказал главный тренер «Акрона ».