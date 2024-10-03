Адейеми, Влахович и Тареми – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги чемпионов.
Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми сделал хет-трик в матче с «Селтиком» (7:1).
Форвард «Ювентуса» Душан Влахович оформил дубль в игре с «РБ Лейпциг» (3:2).
Хавбек «Бреста» Абдалла Сима забил два гола в матче с «Зальцбургом» (4:0).
Форвард «Интера» Мехди Тареми реализовал пенальти и сделал 2 ассиста в игре с «Црвеной Звездой» (4:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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