Адейеми, Влахович и Тареми – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура Лиги чемпионов.

Вингер дортмундской «Боруссии » Карим Адейеми сделал хет-трик в матче с «Селтиком» (7:1).

Форвард «Ювентуса » Душан Влахович оформил дубль в игре с «РБ Лейпциг» (3:2).

Хавбек «Бреста» Абдалла Сима забил два гола в матче с «Зальцбургом» (4:0).

Форвард «Интера» Мехди Тареми реализовал пенальти и сделал 2 ассиста в игре с «Црвеной Звездой» (4:0).