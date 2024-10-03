Мотта о 3:2 с «Лейпцигом» в меньшинстве: «Ювентус» хорошо справлялся с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу»
Тиаго Мотта оценил победу «Ювентуса» над «Лейпцигом» (3:2) в 2-м туре Лиги чемпионов.
Туринцы одержали волевую победу, играя в меньшинстве с середины второго тайма после удаления голкипера Микеле Ди Грегорио.
«Мы подошли к игре с правильным настроем – это заслуженная победа. Сегодня мы хорошо справлялись с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу.
Ребята продолжали бороться, были сосредоточены и полны решимости сделать то, ради чего мы сюда приехали. Мы довольны игрой и результатом», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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