«Ювентус» не проигрывает при Мотте: 5 побед, 3 ничьих. Туринцы пропустили только в ЛЧ
Серия «Ювентуса» без поражений с начала сезона достигла 8 игр.
Команда Тиаго Мотты сегодня сделала камбэк в матче с «Лейпцигом» (3:2) в Лиге чемпионов, играя в гостях в меньшинстве с середины второго тайма.
В этом сезоне «бьянконери» еще никому не уступали. Они одержали пять побед и трижды сыграли вничью. Забить им смогли только в ЛЧ – ПСВ и «Лейпциг».
6 октября «Ювентус» примет «Кальяри» в Серии А.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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