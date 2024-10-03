«Ювентус» не проигрывает при Мотте: 5 побед, 3 ничьих. Туринцы пропустили только в ЛЧ

Серия «Ювентуса» без поражений с начала сезона достигла 8 игр.

Команда Тиаго Мотты сегодня сделала камбэк в матче с «Лейпцигом » (3:2) в Лиге чемпионов, играя в гостях в меньшинстве с середины второго тайма.

В этом сезоне «бьянконери» еще никому не уступали. Они одержали пять побед и трижды сыграли вничью. Забить им смогли только в ЛЧ – ПСВ и «Лейпциг».

6 октября «Ювентус » примет «Кальяри» в Серии А.