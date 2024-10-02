Артур впервые забил за «Зенит» в сезоне – дубль «Акрону». До этого было 2 ассиста

Артур Гимараэс сделал дубль за «Зенит» в матче с «Акроном».

Сегодня петербуржцы принимают тольяттинский клуб (3:0, первый тайм) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Бразильский полузащитник удвоил счет на 13-й минуте игры, а затем сделал его разгромным на 43-й минуте.

До этого на счету футболиста было 2 результативных передачи во всех матчах. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке .