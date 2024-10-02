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  • Олег Романцев: «Соболев знал, что у фанатов «Зенита» особое отношение к чужакам. Вспоминается переход Фигу из «Барсы» в «Реал» – как ему только не угрожали»
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Олег Романцев: «Соболев знал, что у фанатов «Зенита» особое отношение к чужакам. Вспоминается переход Фигу из «Барсы» в «Реал» – как ему только не угрожали»

Олег Романцев прокомментировал отношение болельщиков «Зенита» к Александру Соболеву.

– Питерские болельщики довольно негативно отнеслись к появлению в их клубе Соболева, выражают это на трибунах. Может ли такое отношение фанатов помешать Александру заиграть в «Зените»?

– Вряд ли Соболев рассчитывал, что в Питере его встретят с распростертыми объятиями.

Он знал, что шел в команду со своими игровыми принципами, с высочайшей конкуренцией и предельными турнирными задачами.

Как знал и то, что у фанатов «Зенита» свое, особое отношение к чужакам. Тем более если ты из «Спартака».

Потому сейчас он должен доказывать, что достоин «Зенита», не только тренерам и партнерам, но еще и трибунам, которые, похоже, не встретили его цветами и хлебом-солью. И осуждать их за это нельзя, поскольку в футболе болельщик – главное лицо.

Невольно вспоминается гремевший в футбольном мире переход португальца Фигу из «Барселоны» в «Реал» – заклятого врага каталонских фанатов. Какую же травлю пришлось тогда пережить обладателю «Золотого мяча»! Как ему только не угрожали. Но он не просто выстоял, а заиграл в «Реале» так, что удостоился звания «Лучший игрок ФИФА». Вот что значит характер и железная воля!

Предвижу ироничные улыбки по поводу такого сравнения – мол, слишком уж разные весовые категории у этих футбольных тружеников.

Но то, что Соболеву придется по полной программе пройти такую же жесткую проверку, сомнений не вызывает. Это был его выбор.

Кстати, Дзюба с этим справился, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Романцев
logoАлександр Соболев
logoСпорт-Экспресс
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