Египетский «Замалек» хотел подписать Рамоса, но не смог себе позволить зарплату 38-летнего защитника
По информации beIN Sports, испанский защитник, покинувший летом «Севилью», получил предложение от африканского клуба. Египтяне провели переговоры со стороной футболиста, однако они потерпели неудачу из-за финансовых разногласий.
Член совета директоров «Замалека» Хани Шукри подтвердил окончание переговоров, сообщив, что Рамос проявил интерес к клубу, но их зарплатное предложение не соответствовало требованиям игрока.
Отмечается, что экс-игрок «Реала» продолжает искать подходящую команду. Ранее его имя связывали, в частности, с чемпионатом Саудовской Аравии, но Рамос еще не принял окончательного решения о своем будущем.
38-летний игрок продолжает ежедневно тренироваться, чтобы поддерживать форму. В прошлом сезоне Ла Лиги испанец провел 28 матчей и отметился тремя голами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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