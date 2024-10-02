Египетский «Замалек» хотел подписать Рамоса, но не смог себе позволить зарплату 38-летнего защитника

«Замалек» не смог подписать Серхио Рамоса по финансовым причинам.

По информации beIN Sports, испанский защитник, покинувший летом «Севилью», получил предложение от африканского клуба. Египтяне провели переговоры со стороной футболиста, однако они потерпели неудачу из-за финансовых разногласий.

Член совета директоров «Замалека » Хани Шукри подтвердил окончание переговоров, сообщив, что Рамос проявил интерес к клубу, но их зарплатное предложение не соответствовало требованиям игрока.

Отмечается, что экс-игрок «Реала» продолжает искать подходящую команду. Ранее его имя связывали, в частности, с чемпионатом Саудовской Аравии, но Рамос еще не принял окончательного решения о своем будущем.

38-летний игрок продолжает ежедневно тренироваться, чтобы поддерживать форму. В прошлом сезоне Ла Лиги испанец провел 28 матчей и отметился тремя голами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .