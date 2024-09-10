Рамоса предложили «Васко да Гама»: «Серхио запросил очень высокую зарплату. Это абсурд»

Защитник Серхио Рамос может перейти в «Васко да Гама».

Об этом сообщил бывший игрок клуба из Рио-де-Жанейро Эдмундо.

«Очень известный агент из Рио-де-Жанейро, представитель Марсело, вышел на клуб и предложил . Начались переговоры, и он запросил очень высокую зарплату.

Конечно, переход [Рамоса] был бы фантастикой, он тренируется и хочет играть, но пожелание [по зарплате] абсурдно», – сказал Эдмундо.

Рамос находится в статусе свободного агента. Последним клубом 38-летнего испанца была «Севилья», также он выступал за «Реал» и «ПСЖ».