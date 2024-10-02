Николаев о пенальти «Спартака» в матче с «Динамо»: «Повтор убеждает в том, что мяч попадает именно в отставленную руку. Мешков практически сразу принял правильное решение»
Алексей Николаев согласен с пенальти «Спартака» в ворота «Динамо».
Команды играют в матче 5-го тура Фонбет Кубка России. «Спартак» ведет со счетом 3:2. Эсекиель Барко реализовал пенальти на 10‑й минуте игры после игры рукой защитника «Динамо» Николаса Маричаля.
«Первое впечатление – мяч попал в левую руку, которая была прижата к телу. Повтор убеждает в том, что рука была отставлена, и именно в правую руку попадает мяч.
Это классический момент для вмешательства ВАР. Абсолютно правильное решение, Виталий Мешков практически сразу, посмотрев эпизод, принял правильное решение назначить 11‑метровый удар», – сказал экс‑арбитр ФИФА.
Мешков с ВАР за игру Маричаля рукой назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» в Кубке
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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