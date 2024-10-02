Артета о первом матче за «ПСЖ» с «Миланом»: «В туннеле были Берлускони, Мальдини, Пирло, Шевченко – меня бросили на растерзание львам. Но матч мне понравился, невероятный вечер»

Микель Артета вспомнил свой первый матч за «ПСЖ» против «Милана».

Испанец перешел в парижский клуб из «Барселоны Б» зимой 2001 года и вышел в стартовом составе спустя две с половиной недели.

«Я стоял в туннеле... Там были Берлускони , Мальдини , Пирло , Шевченко .

Я смотрел на них, они все были такими [высоко поднимает руку]. Я подумал: «Серьезно?» Меня просто бросили на растерзание львам в Риме.

Но это оказался действительно хороший матч, который мне очень понравился. Это был невероятный вечер», – рассказал главный тренер «Арсенала ».