Кроос о Роналду: «Голы были позитивной зависимостью для него. Когда я приходил на тренировку, Криштиану уже был там, и он оставался, когда я уходил»

Тони Кроос высказался о работе с Криштиану Роналду.

Немецкий и португальский футболисты вместе играли за «Реал».

«Когда я приходил на тренировку, Криштиану уже был там, и он оставался, когда я уходил.

Мы все хотим выигрывать титулы и забивать голы, но для него забитые голы были позитивной зависимостью. Осмелюсь сказать, что этого же он хочет и в Саудовской Аравии», – сказал бывший полузащитник «Реала » в интервью Александру Звереву.