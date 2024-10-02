Кроос о Роналду: «Голы были позитивной зависимостью для него. Когда я приходил на тренировку, Криштиану уже был там, и он оставался, когда я уходил»
Тони Кроос высказался о работе с Криштиану Роналду.
Немецкий и португальский футболисты вместе играли за «Реал».
«Когда я приходил на тренировку, Криштиану уже был там, и он оставался, когда я уходил.
Мы все хотим выигрывать титулы и забивать голы, но для него забитые голы были позитивной зависимостью. Осмелюсь сказать, что этого же он хочет и в Саудовской Аравии», – сказал бывший полузащитник «Реала» в интервью Александру Звереву.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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