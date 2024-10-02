Кроос о завершении карьеры: «Разлука с семьей утомила меня. В теннисе ты сам решаешь, кто будет спать в твоей постели в ночь перед матчем. В командных видах спорта такого не бывает»

Тони Кроос объяснил, почему завершил карьеру в 34 года.

«До футбола я играл в бадминтон. Моя мама была чемпионкой ГДР. Поэтому я быстро нашел удовольствие в теннисе. Говорят, я плохо играл левой рукой.

Если бы я был теннисистом, я бы еще не не завершил карьеру. Ты (Кроос давал интервью Александру Звереву – Sports) сидишь здесь со своим братом и записываешь подкаст. В командных видах спорта это невозможно.

Ты сам решаешь, брать ли жену и детей на турниры. Ты сам решаешь, кто поедет с тобой, кто будет сидеть на трибуне и кто будет спать в твоей постели в ночь перед матчем. В командных видах спорта такого не бывает.

Я всегда хотел завершить карьеру на высшем уровне. Я играл со многими топ-игроками, но лишь немногим это удавалось. Постоянные переезды и разлука с семьей утомили меня за эти годы. Возможно, через пять лет я скажу, что сделал это слишком рано, но сейчас я доволен», – сказал бывший полузащитник «Реала ».