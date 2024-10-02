«Если уж в блокадном Ленинграде футбол дарил надежду на лучшее, то и сейчас не оставляет народ равнодушным. Просто дело в исполнителях». Романцев об опросе ВЦИОМ

Олег Романцев высказался о снижении интереса к футболу в России.

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

– На матч «Химок» с «Оренбургом» с грехом пополам собралась одна тысяча зрителей. Что это – оценка уровня игры этих клубов или тревожный сигнал падения интереса к чемпионату?

– Думаю, подобные вопросы волнуют многих. И очень важно, чтобы они не остались без внимания руководителей футбола. А мне с ходу трудно ответить, в чем здесь причина. Вот у «Факела » в чемпионате дела тоже идут не ахти, но в Воронеже своих не бросают. Переживают, огорчаются, но поддерживают и верят в команду, которая в Питере хоть и уступила, но характер показала!

Почему в Химках иное отношение к своему клубу, сказать не могу – не слежу за ним. Слышу только про регулярные смены тренеров, да еще про всякие не очень красивые истории. Вот в Оренбурге народ на трибунах собирается. А по тому, как бодро команда входила в сезон, обыграв дома «Спартак», рискну предположить, что нынешний ее спад – явление временное.

И сейчас, когда «Химки » с «Оренбургом » бьются за право остаться в РПЛ , они особенно нуждаются в поддержке болельщиков. Вспоминаю, как сплотились фанаты «Спартака», когда он возвращался в высшую лигу. И мы по сей день благодарны им за это!

Что касается тревоги о падении интереса к чемпионату, то оно понятно – наш футбол, как и весь спорт, переживает непростые времена. Но это удивительная игра! Не зря в блокадном Ленинграде исторический матч местного «Динамо» и металлургического завода имени Сталина у истерзанных войной людей рождал веру в жизнь и победу.

И если уж тогда футбол дарил надежду на лучшее, поднимал настроение, то уверен, что и сейчас не оставляет народ равнодушным. Просто все дело здесь в исполнителях. Ведь есть театры, билеты в которые не достать, а есть и те, где спектакли идут при полупустых залах. И полные трибуны на недавних матчах «Локомотива» со «Спартаком» и «Краснодара» с «Зенитом» – лучшее тому подтверждение. Так что не будем паниковать, а по-прежнему жить и болеть игрой, – сказал бывший главный тренер «Спартака ».