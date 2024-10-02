«Рубин» встретится с «Ахматом». Казанцы, приходите на стадион!

«Рубин» сыграет с «Ахматом» в 11-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 5 октября, в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

Казанцы после десяти туров находятся на седьмом месте в чемпионате с 12-ю очками. Грозненцы же расположились на 16-м месте, обладая шестью очками. Поддержите «Рубин» в матче против «Ахмата»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .