«Рубин» встретится с «Ахматом». Казанцы, приходите на стадион!
«Рубин» сыграет с «Ахматом» в 11-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 5 октября, в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».
Казанцы после десяти туров находятся на седьмом месте в чемпионате с 12-ю очками. Грозненцы же расположились на 16-м месте, обладая шестью очками. Поддержите «Рубин» в матче против «Ахмата»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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