Мбаппе купил около 10% акций немецкого производителя электроники Loewe. Гендиректор компании Хаблиев заявил, что Килиан помог с разработкой Bluetooth-динамика

Килиан Мбаппе инвестировал в компанию по производству электроники.

Нападающий «Реала » и сборной Франции купил более 10% акций немецкого производителя электроники Loewe Technology GmbH, который специализируется на производстве телевизоров, домашних кинотеатров и акустических систем для дома.

Футболист осуществил сделку через свой инвестиционный фонд Coalition Capital.

Генеральный директор Loewe Аслан Хаблиев сообщил агентству Bloomberg News, что компания планирует увеличить свою годовую выручку примерно до 300 миллионов евро в течение следующих двух лет.

«Килиан очень помог нам с Bluetooth-динамиком, который мы разработали вместе с ним. Несколько партнеров Мбаппе по сборной Франции также выразили одобрение этого продукта в социальных сетях», – сказал Хаблиев.