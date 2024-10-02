Сорокин о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Довольно странный показатель, надо знать, как были построены вопросы. Я не заметил падения интереса»
Алексей Сорокин не считает, что популярность футбола в России снизилась.
Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.
Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).
«В первую очередь надо знать, как построен любой социологический опрос, как были построены вопросы людям.
Можно по-разному сформулировать вопросы и получить результаты, которые не отражают действительность.
На мой взгляд, показатель в 77% равнодушных к футболу довольно странный. Я не заметил падения интереса к футболу в России», – сказал советник президента РФС.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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