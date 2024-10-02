Адейеми из «Дортмунда» набрал 18 очков в фэнтези за хет-трик «Селтику». Его взяли больше 10% игроков

Карим Адейеми помог «Боруссии» разгромить «Селтик» во 2-м туре ЛЧ – 7:1.

В первом тайме Карим Адейеми забил три мяча за 31 минуту. В самом начале второго полузащитника заменили из-за повреждения.

Таким образом, Адейеми набрал 18 фэнтези-очков (+1 за игру, +15 за голы, +2 за заработанный пенальти). В фэнтези-турнире ЛЧ футболиста «Боруссии» выбрали 10,53% игроков.

Голы в ворота «Селтика» стали первыми результативными действиями Адейеми в это розыгрыше Лиги чемпионов. В первом матче «Боруссия» в гостях обыграла «Брюгге» (3:0).

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