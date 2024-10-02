«Арсенал» провел 17 сухих матчей в 2024 году. В топ-5 лиг больше только у «Реала» – 18
«Арсенал» провел 17-й сухой матч в году.
Команда Микеля Артеты победила «ПСЖ» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
В 2024 году «канониры» провели 32 матча во всех турнирах, не пропустив ни одного гола в 17 из них. Это лучший показатель среди клубов АПЛ.
Среди команд топ-5 лиг лишь «Реал» провел больше матчей на ноль за этот период – 18.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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