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«Арсенал» провел 17 сухих матчей в 2024 году. В топ-5 лиг больше только у «Реала» – 18

«Арсенал» провел 17-й сухой матч в году.

Команда Микеля Артеты победила «ПСЖ» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

В 2024 году «канониры» провели 32 матча во всех турнирах, не пропустив ни одного гола в 17 из них. Это лучший показатель среди клубов АПЛ.

Среди команд топ-5 лиг лишь «Реал» провел больше матчей на ноль за этот период – 18. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
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