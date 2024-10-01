У Рафиньи 6 голов и 3 ассиста в 8 последних матчах за «Барселону»

Рафинья Диас забил и сделал голевую передачу в матче Лиги чемпионов.

Бразилец отметился двумя результативными действиями в первом тайме матча против «Янг Бойз ».

В этом сезоне вингер провел 10 игр в составе «Барселоны» в ЛЧ и Ла Лиге . Он забил 6 голов и сделал 3 голевых паса – все они пришлись на 8 последних игр.

Подробно со статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь .

Как Рафинья стал таким важным для «Барселоны»?