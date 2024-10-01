У Рафиньи 6 голов и 3 ассиста в 8 последних матчах за «Барселону»
Рафинья Диас забил и сделал голевую передачу в матче Лиги чемпионов.
Бразилец отметился двумя результативными действиями в первом тайме матча против «Янг Бойз».
В этом сезоне вингер провел 10 игр в составе «Барселоны» в ЛЧ и Ла Лиге. Он забил 6 голов и сделал 3 голевых паса – все они пришлись на 8 последних игр.
Подробно со статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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