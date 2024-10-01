Клопп получил орден «За заслуги перед ФРГ»

Юрген Клопп удостоен федерального ордена в Германии.

Экс-тренер «Боруссии » и «Ливерпуля » был награжден орденом «За заслуги перед ФРГ». Церемония вручения награды состоялась сегодня во дворце Бельвю в Берлине – орден Клоппу вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Успех и слава никогда не мешали ему видеть человека в каждом отдельно взятом спортсмене», – говорится в заявлении.

В 2024 году орденом «За заслуги перед ФРГ» награждены 28 человек, в том числе 15 мужчин и 13 женщин.

Фото: IMAGO/Matthias Gränzdörfer/Global Look Press