Клопп получил орден «За заслуги перед ФРГ»
Юрген Клопп удостоен федерального ордена в Германии.
Экс-тренер «Боруссии» и «Ливерпуля» был награжден орденом «За заслуги перед ФРГ». Церемония вручения награды состоялась сегодня во дворце Бельвю в Берлине – орден Клоппу вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
«Успех и слава никогда не мешали ему видеть человека в каждом отдельно взятом спортсмене», – говорится в заявлении.
В 2024 году орденом «За заслуги перед ФРГ» награждены 28 человек, в том числе 15 мужчин и 13 женщин.
Фото: IMAGO/Matthias Gränzdörfer/Global Look Press
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
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