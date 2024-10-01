«Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» вышел в плей-офф Фонбет Кубка России.

Команда Сергея Семака лидирует в группе D с 10 очками после 4 проведенных матчей. Во вторник в этой группе «Факел» обыграл «Рубин» со счетом 1:0.

Благодаря этому «Зенит » гарантировал себе место не ниже второго и выход в плей-офф Пути РПЛ – «Рубин », занимающий третью строчку с 6 баллами, не сможет подняться выше второго места, на котором располагается «Акрон » (8 очков). «Факел » замыкает таблицу с 3 очками.

В среду петербуржцы встретятся с «Акроном» в пятом туре группового этапа. Начало матча – в 21:15 по московскому времени.