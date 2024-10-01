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В окружении игроков «ПСЖ» чувствуется облегчение после ухода Мбаппе и его матери – ее считали тиранкой. Атмосфера в VIP-зоне стала лучше в этом сезоне

Игроки «ПСЖ» и их окружение почувствовали себя лучше после ухода Килиана Мбаппе.

Foot Mercato утверждает, что некоторые футболисты, играющие в атаке, перестали ощущать определенную скованность, связанную с необходимостью подстраиваться под действия лучшего бомбардира в истории клуба.

Также отмечается, что у представителей игроков и их близких были непростые отношения с Файзой Ламари, матерью и агентом Мбаппе. Некоторые характеризовали ее как тиранку. После ее отъезда «атмосфера стала лучше», а в VIP-зоне «все стали общаться и обмениваться мнениями без каких-либо препятствий» – в прошлом сезоне такого не было.

С этого сезона Килиан Мбаппе выступает за «Реал». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Foot Mercato
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
Файза Ламари
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