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«Краснодар» принимает «Химки». Быки, ждем всех на домашнем матче!

«Краснодар» сыграет с «Химками» в 11-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 6 октября, в 19:00 на стадионе «Краснодар».

После десяти туров «Краснодар» лидирует в чемпионате с 24-я очками в активе. «Химки» же идут на 13-м месте в чемпионате, набрав восемь очков. Поддержите быков на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoКраснодар
натив
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