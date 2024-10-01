«Краснодар» принимает «Химки». Быки, ждем всех на домашнем матче!
«Краснодар» сыграет с «Химками» в 11-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 6 октября, в 19:00 на стадионе «Краснодар».
После десяти туров «Краснодар» лидирует в чемпионате с 24-я очками в активе. «Химки» же идут на 13-м месте в чемпионате, набрав восемь очков. Поддержите быков на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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